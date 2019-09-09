Прокуратура АРК вызовет на допрос ряд освобожденных пленных и всех моряков

Прокуратура АРК намерена вызвать для показаний Панова, Балуха, Бекирова и всех моряков.

Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора АРК Игорь Поночовний.



"Кроме Олега Сенцова и Александра Кольченко, мы планируем проводить следственные и процессуальные действия с каждым освобожденным военнослужащим ВМС, с Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым, поскольку каждый из них является потерпевшим в наших уголовных производствах и их показания являются самым весомым доказательством совершения представителями государства-оккупанта в Крыму преступлений, в том числе, и военных", - сообщил он.



Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.



На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.



Также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.



Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.



