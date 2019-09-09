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09 сентября 2019, понедельник, 21:11 64
Силовые структуры 2019-09-09T23:00:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура АРК вызовет на допрос ряд освобожденных пленных и всех моряков

Прокуратура АРК вызовет на допрос ряд освобожденных пленных и всех моряков

Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ

Прокуратура АРК намерена вызвать для показаний Панова, Балуха, Бекирова и всех моряков.

Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора АРК Игорь Поночовний.

"Кроме Олега Сенцова и Александра Кольченко, мы планируем проводить следственные и процессуальные действия с каждым освобожденным военнослужащим ВМС, с Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым, поскольку каждый из них является потерпевшим в наших уголовных производствах и их показания являются самым весомым доказательством совершения представителями государства-оккупанта в Крыму преступлений, в том числе, и военных", - сообщил он.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар

Также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

Больше новостей о: Моряки Допрос Олег Сенцов Александр Кольченко Евгений Панов Владимир Балух Эдем Бекиров Прокуратура Крыма

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