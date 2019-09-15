Держава планує отримати 5 млрд гривень від приватизації у 2020

Внесений у Раду проект державного бюджету на 2020 рік передбачає надходження 5 млрд гривень від приватизації.\r\nПро це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні наголошується, що прогноз фінансування держбюджету через надходження від приватизації держмайна приведений до реально можливих 5 млрд гривень, виходячи з підготовки об'єктів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюджету наступного року. Також на підтримку агропромислового комплексу передбачається виділення 4,4 млрд гривень.\r\nТим часом Президент Володимир Зеленський хоче провести велику приватизацію вже в 2019 році. Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу. Україна зобов'язалася перед МВФ приватизувати шахти "Краснолиманська", "Індар" і "Президент-готель".\r\n\r\nКрім того, опублікований повний список об'єктів великої приватизації на 2019.\r\nРаніше стартувала мала приватизація, в ходы якій продають ювелірний завод, школи, туалети і ванни.\r\n