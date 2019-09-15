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15 вересня 2019, неділя, 21:59 13
Економіка 2019-09-15T23:45:01+03:00
Українські Новини
Держава планує отримати 5 млрд гривень від приватизації у 2020

Держава планує отримати 5 млрд гривень від приватизації у 2020

Гроші. Фото: НБУ
Гроші. Фото: НБУ

Внесений у Раду проект державного бюджету на 2020 рік передбачає надходження 5 млрд гривень від приватизації.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що прогноз фінансування держбюджету через надходження від приватизації держмайна приведений до реально можливих 5 млрд гривень, виходячи з підготовки об'єктів.

Як повідомляли Українські Новини, на культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюджету наступного року. Також на підтримку агропромислового комплексу передбачається виділення 4,4 млрд гривень.

Тим часом Президент Володимир Зеленський хоче провести велику приватизацію вже в 2019 році. Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу. Україна зобов'язалася перед МВФ приватизувати шахти "Краснолиманська", "Індар" і "Президент-готель".

Крім того, опублікований повний список об'єктів великої приватизації на 2019.

Раніше стартувала мала приватизація, в ходы якій продають ювелірний завод, школи, туалети і ванни.

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