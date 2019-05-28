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28 мая 2019, вторник, 20:05 630
Экономика 2019-05-28T20:05:25+03:00
Українські Новини
Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша

Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша

МВФ. Фото: UTMAG
МВФ. Фото: UTMAG

Условиями получения следующего транша макрофинансовой помощи является принятие среднесрочного плана реформирования Таможенной и Налоговой служб и автоматическая проверка е-деклараций.

Об этом сказал генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон на совместном с директором департамента Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майер-Хартингом брифинге по итогам встреч с властями, передают Українські Новини.

"В этот раз для получения следующего транша была определена необходимость принятия закона, который касается борьбы с отмыванием средств, и закона, который касается автоматизированных экономических операторов. Еще одно условие - функционирование системы автоматической проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования Таможенной и Налоговой служб и выполнение закона о рынке электрической энергии",- сказал он.

По его словам, эти условия обсуждались в ходе встреч с украинскими властями.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

Тем временем, Зеленский встретится с миссией МВФ на следующей неделе.

В МВФ заявили, что продолжат сотрудничество с Украиной после выборов Рады и назначения Кабмина.

Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

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