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03 июля 2019, среда, 09:35 52
Экономика 2019-07-03T09:35:58+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет провести большую приватизацию уже в 2019 году

Зеленский хочет провести большую приватизацию уже в 2019 году

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности. Фото: TUSiB
Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности. Фото: TUSiB

Президент Владимир Зеленский надеется на проведение большой приватизации до 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Указано, что Зеленский в Канаде провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Он сказал,что отменено более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - констатировал глава государства.

Зеленский отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

По словам главы государства, для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем миссия Международного валютного фонда покинула Украину и готова вернуться в Украину после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.

Ранее Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.

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