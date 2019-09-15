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15 сентября 2019, воскресенье, 16:39 11 Обновляется
Кабмин 2019-09-15T16:54:35+03:00
Українські Новини
На поддержку агропромышленного комплекса предусматривается выделение 4,4 млрд гривен, - проект госбюджета-2020

На поддержку агропромышленного комплекса предусматривается выделение 4,4 млрд гривен, - проект госбюджета-2020

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 4,4 млрд гривен на поддержку агропромышленного комплекса.

Об этом в ходе брифинга сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передают Українські Новини.

"Это программа для удешевления кредитов для малых фермеров. Вместо большого количества разных программ мы решили сделать одну целенаправленную программу", - сказала она.

Также премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что вместо того, чтобы выдавать дотации крупным предприятиям, правительство сфокусируется на компенсации процентной ставки по кредитам для малых фермеров, чтобы у них была возможность принять участие в покупке земельных участков в случае проведения земельной реформы.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Гончарук заявил, что ориентировочный срок запуска рынка земли - лето 2020 года.

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.



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