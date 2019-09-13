підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 17:22 3
Судова влада 2019-09-13T18:45:01+03:00
Українські Новини
Вишинський заявив, що ліг у лікарню і на суд не прийде

Вишинський заявив, що ліг у лікарню і на суд не прийде

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, переданий в Росію, заявляє про неможливість з'явитися на судове засідання у його справі в Київ 23 вересня через госпіталізації.

Про це йдеться в повідомленні російського видання ТАСС, передають Українські Новини.

Згідно йому, Вишинський повідомив, що він госпіталізований і навряд чи зможе особисто бути присутнім на засіданні суду по його справі.

Крім того, адвокат Вишинського Ігор Мокін повідомив, що засідання суду було перенесено з 16 на 23 вересня у зв'язку з відпусткою судді.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Андрій Доманський повідомив, що Вишинський має намір приїхати на судове засідання у його справі в Київ 16 вересня.

Раніше директор "РИА Новости Украина" Вишинський вийшов на свободу.

Раніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.

Тим часом, звинувачений у державній зраді директор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський після обміну просить суд повернути йому закордонний паспорт.

Більше новин про: Суд Кирило Вишинський Госпіталізація

Архів
Новини
Порошенко розповів в ДБР, як захопили українських моряків 18:52
Коломойський заявив, що у нього з Пінчуком підписаний "вічний мир" 18:07
Бойко хоче, щоб Рада зупинила "тарифний геноцид", а не "штампувала закони" 17:53
Українські аеропорти виступили проти міністерського переділу пасажиропотоку на користь "Борисполя" 17:34
Антикорупційний суд заочно заарештував екс-голову Вищого госпсуду Татькова 17:29
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури 17:32
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
За три роки в Україні відновили проїзну спроможність 10 000 км автодоріг, - Лавренюк 09:59
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства 11:56
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Цемах з дочкою. Фото: Марія Левченко-Цемах/
Цемах повертається до окупованого Донецька 10:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok