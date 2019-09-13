Вишинський заявив, що ліг у лікарню і на суд не прийде

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, переданий в Росію, заявляє про неможливість з'явитися на судове засідання у його справі в Київ 23 вересня через госпіталізації.

Про це йдеться в повідомленні російського видання ТАСС, передають Українські Новини.

Згідно йому, Вишинський повідомив, що він госпіталізований і навряд чи зможе особисто бути присутнім на засіданні суду по його справі.

Крім того, адвокат Вишинського Ігор Мокін повідомив, що засідання суду було перенесено з 16 на 23 вересня у зв'язку з відпусткою судді.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Андрій Доманський повідомив, що Вишинський має намір приїхати на судове засідання у його справі в Київ 16 вересня.

Раніше директор "РИА Новости Украина" Вишинський вийшов на свободу.

Раніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.

Тим часом, звинувачений у державній зраді директор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський після обміну просить суд повернути йому закордонний паспорт.