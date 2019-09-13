Вишинський заявив, що ліг у лікарню і на суд не прийде

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, переданий в Росію, заявляє про неможливість з'явитися на судове засідання у його справі в Київ 23 вересня через госпіталізації.\r\nПро це йдеться в повідомленні російського видання ТАСС, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, Вишинський повідомив, що він госпіталізований і навряд чи зможе особисто бути присутнім на засіданні суду по його справі.\r\nКрім того, адвокат Вишинського Ігор Мокін повідомив, що засідання суду було перенесено з 16 на 23 вересня у зв'язку з відпусткою судді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, адвокат Андрій Доманський повідомив, що Вишинський має намір приїхати на судове засідання у його справі в Київ 16 вересня.\r\nРаніше директор "РИА Новости Украина" Вишинський вийшов на свободу.\r\nРаніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.\r\nТим часом, звинувачений у державній зраді директор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський після обміну просить суд повернути йому закордонний паспорт.