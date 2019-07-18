Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского

Офис Президента предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.\r\nОб этом пресс-секретарь Президента Юлия Мендель написала на своей странице в социальной сети Facеbook, передают Українськi Новини.\r\n"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала она.\r\nТак Офис Президента отреагировал на предложение России освободить Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины.\r\nРанее Песков заявил, что первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева могло бы стать возвращение в Россию Вышинского.\r\nПесков прокомментировал заявление Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.\r\n15 июля, состоялось заседание Подольского суда Киева по директору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, задержание которого признал законным Верховный суд\r\nРанее арест Вышинского снова продлили. \r\nТакже ГПУ подозревает адвоката Вышинского в незаконной приватизации здания в центре Киева.