Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского

Офис Президента предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом пресс-секретарь Президента Юлия Мендель написала на своей странице в социальной сети Facеbook, передают Українськi Новини.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала она.

Так Офис Президента отреагировал на предложение России освободить Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины.

Ранее Песков заявил, что первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева могло бы стать возвращение в Россию Вышинского.

Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

15 июля, состоялось заседание Подольского суда Киева по директору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, задержание которого признал законным Верховный суд

Ранее арест Вышинского снова продлили.

Также ГПУ подозревает адвоката Вышинского в незаконной приватизации здания в центре Киева.