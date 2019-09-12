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12 сентября 2019, четверг, 18:25 14
Судебная власть 2019-09-12T18:25:35+03:00
Українські Новини
Адвокат Вышинского пообещал, что он приедет на суд в Киев 16 сентября

Адвокат Вышинского пообещал, что он приедет на суд в Киев 16 сентября

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, намерен приехать на судебное заседание по его делу в Киев 16 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Он, как и говорил, будет приезжать на суды. Следующее заседание 16 сентября, он приедет", - сказал адвокат.

По его словам, Вышинский не намерен уклонятся от судебного процесса, и 16 сентября примет участие в заседании, которое пройдет в Подольском райсуде Киева.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35".

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

В Украине ему предъявлено обвинение в госизмене и хранении оружия.

Директор "РИА Новости Украина" Вышинский вышел на свободу.

Ранее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.

Тем временем, обвиненный в госизмене директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после обмена просит суд вернуть ему загранпаспорт.

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