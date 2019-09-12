Адвокат Вышинского пообещал, что он приедет на суд в Киев 16 сентября

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, намерен приехать на судебное заседание по его делу в Киев 16 сентября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Доманский.\r\n"Он, как и говорил, будет приезжать на суды. Следующее заседание 16 сентября, он приедет", - сказал адвокат.\r\nПо его словам, Вышинский не намерен уклонятся от судебного процесса, и 16 сентября примет участие в заседании, которое пройдет в Подольском райсуде Киева.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35".\r\n28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.\r\nВ Украине ему предъявлено обвинение в госизмене и хранении оружия.\r\nДиректор "РИА Новости Украина" Вышинский вышел на свободу.\r\nРанее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.\r\nТем временем, обвиненный в госизмене директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после обмена просит суд вернуть ему загранпаспорт.