Директор "РИА Новости Украина" Вышинский просит суд вернуть ему загранпаспорт

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский просит суд вернуть ему паспорт для выезда за границу.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Соответствующее ходатайство отправлено в суд", - сказал он.

По его словам, эта процедура занимает определенное время.

Ходатайство о возврате Вышинскому паспорта было направлено в суд по почте.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд освободил директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.



На вопрос журналистов о том, что Вышинский сделает в первую очередь после освобождения, он ответил, что соскучился за горячей водой, поскольку в СИЗО ее не было.



Также сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.

15 июля, состоялось заседание Подольского суда Киева по директору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, задержание которого признал законным Верховный суд.

Ранее арест Вышинского снова продлили.

Также ГПУ подозревает адвоката Вышинского в незаконной приватизации здания в центре Киева.