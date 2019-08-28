Суд освободил директора "РИА Новости Украина" Вышинского из-под стражи под личное обязательство

Киевский апелляционный суд освободил директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.\r\nТакое решение коллегия судей приняла в среду, передают Українськi Новини.\r\nСуд удовлетворил жалобу защиты Вышинского и сменил меру пресечения с ареста на личное обязательство.\r\nПри этом Вышинский обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания и воздержаться от общения со свидетелями своего дела.\r\nОбязательство носить электронный браслет и сдать на хранение паспорт для выезда за границу не принималось.\r\n\r\nНапомним, ранее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.\r\n15 июля, состоялось заседание Подольского суда Киева по директору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, задержание которого признал законным Верховный суд.\r\nРанее арест Вышинского снова продлили. \r\nТакже ГПУ подозревает адвоката Вышинского в незаконной приватизации здания в центре Киева.