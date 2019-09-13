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13 вересня 2019, пʼятниця, 13:58 13
Суспільство 2019-09-13T16:49:21+03:00
Українські Новини
Двоє військових поранені на Донбасі в п'ятницю

Двоє військових поранені на Донбасі в п'ятницю

Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

Бойовики 4 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 2 українських військовослужбовців отримали поранення в той час, як Президент Володимир Зеленський закликав Захід не знімати санкції з РФ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Противник обстрілював українські позиції з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі Зайцевого, Майорського, Новотроїцького та Мар'їнки.

Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.

Зараз тривають заходи з надання їм невідкладної медичної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 23 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 12 вересня, 1 військовослужбовець загинув. Також луганский підривник мостів затриманий під час підзарядки телефону.

Раніше український військовий отримав бойову травму на Донбасі і кількість ворожих обстрілів зросла.

Крім того, бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту у Станиці Луганській.

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