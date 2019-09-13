Двоє військових поранені на Донбасі в п'ятницю

Бойовики 4 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 2 українських військовослужбовців отримали поранення в той час, як Президент Володимир Зеленський закликав Захід не знімати санкції з РФ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Противник обстрілював українські позиції з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі Зайцевого, Майорського, Новотроїцького та Мар'їнки.

Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.

Зараз тривають заходи з надання їм невідкладної медичної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 23 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 12 вересня, 1 військовослужбовець загинув. Також луганский підривник мостів затриманий під час підзарядки телефону.

Раніше український військовий отримав бойову травму на Донбасі і кількість ворожих обстрілів зросла.

Крім того, бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту у Станиці Луганській.