Вы теряете деньги - извините, мы теряем людей: Зеленский призвал Запад не снимать санкции с РФ

Президент Украины на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES 2019), который вместо него открыл Сенцов , во время выступления в очередной раз подчеркнул, насколько важно сохранять санкции против России из-за ее действий на Донбассе, передают Українські Новини.

Так, Зеленский обратился к западным партнерам государства.

"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия. Ее мощное и действенное оружие - это санкции. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги. Серьезно? Ну, извините, мы теряем людей", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию (YES). Он показал гостям форума банку с наклеенными желтой и синей полосками, которую он хранил во время заключения в РФ, а также показал свой тюремный бейдж, который положил в банку и призвал президента Владимира Зеленского как можно скорее заполнить банку такими бейджами незаконно заключенных украинцев.

Тем временем в МИДе заявили, что Украина продолжает прекращать договоры с РФ после избрания Зеленского.