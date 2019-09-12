Луганский подрывник мостов задержан во время подзарядки телефона

Правоохранители задержали боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", подозреваемого в подрыве Томашовского моста между Лисичанском и Рубежным в Луганской области в мае 2014 года.

Об этом сообщила в социальной сети Facebook спикер областного управления полиции Татьяна Погукай, передают Українськi Новини.

"На Луганщине правоохранители задержали боевика НЗФ так называемой "ЛНР", который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории", - сообщила она.

Оперативники Управления уголовного розыска вместе с работниками Службы безопасности Украины, бойцами батальона полиции особого назначения и сотрудниками Лисичанского отдела полиции установили местонахождение и задержали 51-летнего мужчину, который с 2014 года числился в розыске.

Так, во время отработки оперативной информации правоохранители вышли на след боевика, который входил в состав бандформирования "Полтинник" и, кроме того, нес службу на блокпостах и ​​сооружал фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей не только минировал автодороги и мосты, но и подрывал их.

Правоохранители установили место в лесу, где человек обустроил для себя временное жилище, и наблюдая за ним, задержали его в тот момент, когда он, выйдя из леса, пришел в дом одного из пенсионеров для того, чтобы подзарядить свой мобильный телефон.

Жилье подозреваемого в лесу. Фото: Facebook/Татьяна Погукай

Задержанный мужчина признался правоохранителям, что минировал дорогу на Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская.

Он также признался, что заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

В ходе проведения следственно-оперативных действий у него был обнаружены и изъяты стартовый пистолет "Шмайсер", револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и 3 штык-ножа.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", подозреваемого в перемещении военной техники из России на Донбасс. Ранее СБУ задержала двух женщин в передаче боевикам "ЛНР" информации о силах ООС. Также СБУ задержала боевика "Русской православной армии" "ДНР" в Полтавской области.