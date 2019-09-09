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09 сентября 2019, понедельник, 09:20 12
Силовые структуры 2019-09-09T09:35:35+03:00
Українські Новини
Украинский военный получил боевую травму на Донбассе

Украинский военный получил боевую травму на Донбассе

Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Траваносми
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Траваносми

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 8 сентября, вследствие чего один украинский военнослужащий был травмирован после того, как украинская сторона СЦКК заявила, что сорвано восстановление моста в Станице Луганской.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" калибров вооружения. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - сказано в нем.

Позиции Вооруженных сил были обстреляны вблизи Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Николаевки, Авдеевки, Лебединского и Крымского.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Потери боевиков в сообщении не уточняются.

Как сообщали Українські Новини, количество вражеских обстрелов возросло.

Ранее боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных.

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