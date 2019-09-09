Украинский военный получил боевую травму на Донбассе

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 8 сентября, вследствие чего один украинский военнослужащий был травмирован после того, как украинская сторона СЦКК заявила, что сорвано восстановление моста в Станице Луганской.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.\r\n"8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" калибров вооружения. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - сказано в нем.\r\nПозиции Вооруженных сил были обстреляны вблизи Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Николаевки, Авдеевки, Лебединского и Крымского.\r\n"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.\r\nПотери боевиков в сообщении не уточняются.\r\nКак сообщали Українські Новини, количество вражеских обстрелов возросло.\r\nРанее боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных.