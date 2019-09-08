Война на Донбассе: количество вражеских обстрелов возросло

Несмотря на достигнутые договоренности об отводе войск по всей линии разграничения, 7 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает штаб ООС, противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи 12 населенных пунктов, в частности неподалеку Лебединского, Старогнатовки, Новотроицкого, Богдановки, Водяного, Майорска, Новотошковского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.

Как сообщали Українські Новини, 5 сентября в районе проведения ООС в ходе обстрела боевиков один военнослужащий погиб, еще один военнослужащий ранен.

4 сентября на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков также погиб украинский военнослужащий.

6 сентября, боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных с вооружения, запрещенных минскими соглашениями калибров. Кроме того, боевики применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, и стрелковое оружие.