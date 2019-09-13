Боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военных, погиб боец ВСУ

Вчера, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. При выполнении боевого задания погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Зайцевого применив миномет калибра 82 мм", - отметили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, в зоне ООС обострение: 11 сентября было 18 обстрелов, двое погибших, один - тяжело ранен.

Ранее, 9 сентября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.