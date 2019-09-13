Рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках

У п'ятницю, 13 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 12 вересня, залишився без змін і становить 3,41 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля залишився на рівні 3,91 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 13 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,41\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 1,59% до 24,9656 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,66 коп. до 24,6446 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТакож Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nТим часом з початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%.\r\nКрім того, в серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозами НБУ.