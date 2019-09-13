Рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках

У п'ятницю, 13 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 12 вересня , залишився без змін і становить 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля залишився на рівні 3,91 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 13 вересня:

Курси готівкової іноземної валюти: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,41 3,91 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,30 3,70 Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 1,59% до 24,9656 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,66 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

Тим часом з початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%.

Крім того, в серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозами НБУ.