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13 вересня 2019, пʼятниця, 12:20 13
Економіка 2019-09-13T14:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках

Рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У п'ятницю, 13 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 12 вересня, залишився без змін і становить 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля залишився на рівні 3,91 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 13 вересня:

Курси готівкової іноземної валюти:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,41 3,91
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 1,59% до 24,9656 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,66 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

Тим часом з початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%.

Крім того, в серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозами НБУ.

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