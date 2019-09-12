Курс долара на міжбанку продовжує стрімко падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 17 коп. до 24,77 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,91-24,97 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,80-24,83 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,74-24,77 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,64% з 27,72 UAH/USD до 24,77 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 вересня, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 11 вересня на 2,34 коп. до 25,1230 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,50 коп. до 24,7918 UAH/USD.

У серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозів НБУ. Зазначається, що серпні 2019 споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,8% (9,1% - в липні), а в місячному вимірі ціни знизилися на 0,3%.