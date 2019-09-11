Курс доллар и евро подскочил после продолжительного падения

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 10 сентября на 1,77 коп. до 25,1531 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,35 коп. до 24,8260 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,60 коп. до 27,3220 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,23 коп. до 27,8011 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,8268 25,1464 27,3130 27,8038 3,41 3,91 Максимальный 24,9500 25,3500 27,4500 28,1000 3,75 5,00 Минимальный 24,3000 24,9800 26,9700 27,6000 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, гривна резко укрепилась после выходных. Также аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что благодаря новой власти в Украине ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.