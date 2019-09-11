Курс доллар и евро подскочил после продолжительного падения

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 10 сентября на 1,77 коп. до 25,1531 UAH\/USD, курс покупки повысился на 0,35 коп. до 24,8260 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 0,60 коп. до 27,3220 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 1,23 коп. до 27,8011 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,8268\r\n25,1464\r\n27,3130\r\n27,8038\r\n3,41\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,9500\r\n25,3500\r\n27,4500\r\n28,1000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,3000\r\n24,9800\r\n26,9700\r\n27,6000\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна резко укрепилась после выходных. Также аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nКроме того, в Нацбанке сообщили, что благодаря новой власти в Украине ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.