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12 сентября 2019, четверг, 06:20 14
Финансы 2019-09-12T06:46:39+03:00
Українські Новини
Курс доллара обвалился ниже отметки в 25 гривен

Курс доллара обвалился ниже отметки в 25 гривен

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 сентября, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 сентября, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3082,269
100 долларов США 2496,8816
100 швейцарских франков 2512,6384
1000 иен 152,4329
10 российских рублей 3,816
100 евро 2747,3188

Как сообщили Українські Новини, 11 сентября курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса во вторник на 5 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 24,94 UAH/USD. При этом с начала 2019 года курс гривны на межбанке укрепился на 10,03% с 27,72 UAH/USD до 24,94 UAH/USD.

Кроме того, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

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