Курс доллара обвалился ниже отметки в 25 гривен

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 сентября, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 сентября, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3082,269\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2496,8816\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2512,6384\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n152,4329\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,816\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2747,3188\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщили Українські Новини, 11 сентября курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса во вторник на 5 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 24,94 UAH\/USD. При этом с начала 2019 года курс гривны на межбанке укрепился на 10,03% с 27,72 UAH\/USD до 24,94 UAH\/USD.\r\nКроме того, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.