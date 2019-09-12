Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам

Президент Володимир Зеленський має намір видати 24 звільненим українським морякам квартири в Одесі після того, як 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі "35 на 35".\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, у четвер Президент на парковому дворі Маріїнського палацу зустрівся зі звільненими моряками, де подарував кожному президентські годинники. На зустрічі моряки подякували президентові за повернення додому.\r\nЗеленський підкреслив, що операція з повернення українців із полону була надскладною.\r\n"Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей", - сказав він.\r\nТакож президент подякував родичам моряків за підтримку. Крім того, деякі з моряків запросили президента на свої весілля.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну. Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.\r\nТим часом в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.