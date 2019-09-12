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12 вересня 2019, четвер, 15:49 32
Президент 2019-09-12T16:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам

Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам

Звільнені моряки і Зеленський. Фото: ОПУ
Звільнені моряки і Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський має намір видати 24 звільненим українським морякам квартири в Одесі після того, як 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі "35 на 35".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у четвер Президент на парковому дворі Маріїнського палацу зустрівся зі звільненими моряками, де подарував кожному президентські годинники. На зустрічі моряки подякували президентові за повернення додому.

Зеленський підкреслив, що операція з повернення українців із полону була надскладною.

"Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей", - сказав він.

Також президент подякував родичам моряків за підтримку. Крім того, деякі з моряків запросили президента на свої весілля.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну. Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Тим часом в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.

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