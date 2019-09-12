Рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їх найкращі роки

71% українців задоволені діяльністю Володимира Зеленського - порівняно з липнем поточного року показник задоволеністю діяльністю Президента зріс у півтора рази.

Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг", передають Українські Новини.

Згідно з опитуванням, 71% українців влаштовує діяльність Зеленського, 11% - дотримуються протилежної думки, а 18% - не змогли сформувати своє ставлення до нього.

Опитування проводилося 6-10 вересня серед населення України від 18 років і старше. Всього було опитано 2500 респондентів за допомогою особистого інтерв'ю. Похибка дослідження становить не більше 2,0%.

Рейтинг Зеленського. Скріншот: "Рейтинг"

При цьому в серпні 2019 у президента Росії Володимира Путіна рейтинг впав до рекордного мінімуму серед росіян за 18 років через масові мітинги, які проводилися в країні.

Якби президентські вибори відбулися в серпні, Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за 18 років. Лише у квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%. Тим не менш, на президентських виборах в березні 2018 року Путін набрав 76,69% серед росіян, які прийшли на вибори.

Рейтинг Путіна. Скріншот: ВЦВГД

Як повідомляє білоруська "Радіо Свобода", опитування підтримки Президента Білорусі Лукашенка в останній раз проводилося в 2016 році. Періоди падіння його рейтингу після 2001 і 2010 років приблизно співпали з періодами, коли рівень недовіри до Лукашенка перевищував рівень довіри до нього. Післявиборчий 2016 також характеризувався цією перевагою недовіри над довірою.

Видання припускає, що в 2017-2018 роках спостерігалося певне зростання рейтингу і довіри, оскільки відбувалося економічне зростання і зростання доходів.

20 липня 1994 за Олександра Лукашенка проголосувало 80,6% від тих, хто прийшов на вибори, що склало 56% від усього дорослого населення країни.

Рейтинг Лукашенка. Скріншот: "Радіо Свобода"

Як повідомляли Українські Новини, у липні у Порошенка був найвищий антирейтинг серед українських політиків.

Тим часом Лукашенко заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді через Зеленського і призначив дату дострокових парламентських виборів.