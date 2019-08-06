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06 августа 2019, вторник, 14:43 44
Выборы 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко назначил дату досрочных парламентских выборов

Лукашенко назначил дату досрочных парламентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа подписал указы о назначении выборов в Совет республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Они пройдут 7 и 17 ноября 2019 соответственно.

Парламент Беларуси состоит из двух палат - Палаты представителей, где заседают 110 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам и Совета республики - с 64 членов. 56 членов Совета избираются на косвенных выборах областные советы депутатов, а восемь - назначает непосредственно президент, пишет "Радио Свобода".

В апреле 2019 года Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту, объявил, что парламентские выборы в стране пройдут уже в 2019 году, и предложил провести их 7 ноября 2019.

Последние выборы в парламент Беларуси прошли осенью 2016 года. Парламент избирается на четырехлетний срок, и, по Конституции, выборы нового состава Палаты представителей должны быть проведены не позднее чем за 30 дней до окончания полномочий Палаты представителей действующего созыва, то есть не позднее 10 сентября 2020.

Предложение Лукашенко переносит выборы в парламент почти на девять месяцев вперед, сокращая время работы нынешних депутатов.

В 2016 году в Палату представителей прошли 94 беспартийных кандидатов (27 из них уже были депутатами белорусского парламента), восемь коммунистов, либерал-демократ, по три человека от Республиканской партии труда и справедливости и Белорусской патриотической партии. Также впервые в парламент прошли два делегата от оппозиционных движений и партий. Выборы 2016 признали честными международные наблюдатели от России и СНГ, но наблюдатели ОБСЕ не признали их свободными.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь продолжают интеграцию в союзное государство.

А тем временем, в поведении Зеленского заметили подражание Лукашенко: подборка цитат.
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