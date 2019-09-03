Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за Президента Украины Владимира Зеленского, не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле. В то время, как пользователи сети уже нашли сходство двух президентов. \r\nОб этом Лукашенко заявил во время общения со школьниками, пишет "Громадське".\r\nБелорусский президент рассказал, что ему нравится электротранспорт, и он хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле.\r\n"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался ", - сказал Лукашенко.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1QYnwdF26gE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНапомним, на велосипеде ездил персонаж Зеленского Василий Голобородько в сериале "Слуга народа". Ранее Зеленский также пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом.\r\nПозже на инаугурацию Зеленского Кличко приехал на велосипеде. Также Олег Ляшко приезжал к Зеленскому на бюджетном велосипеде.\r\n