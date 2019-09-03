подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
03 сентября 2019, вторник, 08:36 562
Политика 2019-09-03T08:43:59+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за Президента Украины Владимира Зеленского, не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле. В то время, как пользователи сети уже нашли сходство двух президентов

Об этом Лукашенко заявил во время общения со школьниками, пишет "Громадське".

Белорусский президент рассказал, что ему нравится электротранспорт, и он хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле.

"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался ", - сказал Лукашенко.

Напомним, на велосипеде ездил персонаж Зеленского Василий Голобородько в сериале "Слуга народа". Ранее Зеленский также пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом.

Позже на инаугурацию Зеленского Кличко приехал на велосипеде.  Также Олег Ляшко приезжал к Зеленскому на бюджетном велосипеде.

 

Больше новостей о: Александр Лукашенко Велосипед Владимир Зеленский

Архив
Новости
ДТП на мосту Патона. Фото: Информатор
В Киеве на мосту Патона Audi протаранил Volkswagen: есть пострадавшие 08:42
Александр Лукашенко. Скриншот видео ОНТ
Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского 08:36
НААУ призывает Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии 08:20
Только 10% украинцев имеют денежные сбережения 08:16
На Донбассе боевики использовали запрещенное вооружение: ВСУ понесли потери 08:05
больше новостей
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4" 13:24
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open 10:17
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 09:04
Завтра аэропорт "Киев" закрывается на реконструкцию 11:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok