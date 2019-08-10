Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

\r\nУ президента России Владимира Путина, который в 2024 году планирует вновь стать премьером России, снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы только 43% граждан.\r\nОб этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение" передает bbc.\r\nЕсли бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.\r\nЭксперты связывают снижение рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.\r\nТакже в данных исследования говорится, что почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года\r\nНапомним, Путин опоздал на встречу с Папой Римским уже во второй раз.\r\nТем временем, пенсионная реформа рекордно "обвалила" рейтинг Путина.\r\n