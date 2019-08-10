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10 августа 2019, суббота, 10:50 477
Мир 2019-08-10T10:50:01+03:00
Українські Новини
Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

Путин. Фото: 1492news.com
Путин. Фото: 1492news.com

У президента России Владимира Путина, который в 2024 году планирует вновь стать премьером России, снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы только 43% граждан.

Об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение" передает bbc.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.

Эксперты связывают снижение рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

Также в данных исследования говорится, что почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Напомним, Путин опоздал на встречу с Папой Римским уже во второй раз.

Тем временем, пенсионная реформа рекордно "обвалила" рейтинг Путина.

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