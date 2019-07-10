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10 июля 2019, среда, 12:34 237 Инфографика
Политика 2019-07-10T12:39:36+03:00
Українські Новини
У Порошенко самый высокий антирейтинг среди украинских политиков, - опрос

У Порошенко самый высокий антирейтинг среди украинских политиков, - опрос

Порошенко довольный. Фото: Politeka
Порошенко довольный. Фото: Politeka

Накануне внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля наиболее положительно среди политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему президенту Владимиру Зеленскому, наиболее негативно - к его предшественнику Петру Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передают Українськi Новини.

В частности, на вопрос "Кого из этих политиков или общественно-политических деятелей Вы знаете? Как Вы в целом относитесь к этому политику - положительно, отрицательно или нейтрально?" Зеленского знают 99,3% респондентов, 67,8% из них - имеют положительное отношение к нему, 8% - отрицательно относятся к главе государства, 17% - имеют нейтральное отношение 7,1% имели проблемы с ответом на вопрос.

В то же время Петра Порошенко негативно оценивают более 70%. Второе место антирейтинга разделили Олег Ляшко и Виктор Медведчук с 55,8%. При этом Медведчука позитивно оценивают больше граждан, чем Ляшко - 19,1% и 14 % соответственно.

Замыкает тройку лидеров по негативным оценкам Арсен Аваков. У него антирейтинг составляет 54,5%, а позитивно его оценивают лишь 5,9% опрошеных.

Источник: КМИСИсточник: КМИС

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля методом личного интервью среди 2 004 совершеннолетних респондентов из всех регионов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — к 25%, 2% — к 10% и 1,4% — к 5%.

Как сообщали Українськi Новини, партия Зеленского теряет голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко.

Тем временем, согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду, а партия Вакарчука не проходит в Раду.

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