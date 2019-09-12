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12 вересня 2019, четвер, 14:27 14
Суспільство 2019-09-12T17:00:04+03:00
Українські Новини
Балух має намір подати позов до ЄСПЛ проти Росії

Балух має намір подати позов до ЄСПЛ проти Росії

Володимир Балух Фото: facebook.com/crimeahrg
Володимир Балух Фото: facebook.com/crimeahrg

Звільнений з полону український активіст з Криму Володимир Балух має намір подати позов до Європейського суду з прав людини проти Росії.

Про це він сказав в коментарі "Крим.Реалії".

Балух уточнив, що підготовка пакету документів для подачі у ЄСПЛ за його справою ведеться з 2016 року.

"Там вже багато документів представлені в ЄСПЛ. Але цей процес триває, ще нічого в цьому плані не завершено, була розмова з "Гельсінською групою з прав людини". Ми працюємо разом з ними в цьому напрямку. Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року, ще з приводу тієї статті 319 (Стаття 319 КК РФ. "Образа представника влади" - КС), за якою мене судили ще до того, як я потрапив за ґрати. Збираємо всі документи, фіксуємо, ми домовилися, що я трохи приходжу в себе, і ми закінчимо роботу", - сказав він.


Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Також в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну.

Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.

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