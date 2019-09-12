Зеленський звільнив скандального голову СЗР Бухарева і дав йому нову посаду

Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва, який займався організацією концертів в "Кварталі 95" і має медаль ФСБ Росії

Про це йдеться в указах №681 та 682 від 11 вересня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.

У свою чергу, указом №683 Президент призначив Олександра Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ.

Раніше Українські Новини писали про те, хто такий Бухарєв. Бухарєв пояснював свою медаль ФСБ РФ тим, що отримав її за "участь у проведенні міжнародної операції щодо запобігання перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки в Європу".

Згідно з декларацією, Бухарєв з 1987 року працював у державному секторі і в минулому році заробив 395 тисяч гривень. Його дружина декларувала тільки заробітну плату зі столичної Слов'янської гімназії в 91 тисячу на рік. При цьому сім'я володіє будинком на 701 квадратний метр і кількома ділянками сумарно на 3 тисячі квадратних метрів у Київській області. Подружжя мають елітні годинники, 409 тисяч доларів і 88 тисяч євро. Дружина має нерухомість в окупованому Криму: квартиру, паркомісце і ділянку. Також у минулому році Бухарєв зробив дочці-студентці подарунок на 15,5 млн грн – ймовірно, мова йде про столичну квартиру на 219 кв. м, власницею якої стала дівчина.

Також Рада відмовилася надати офіційну біографію Бухарєва.

Крім того, Зеленський ввів у РНБО голову Служби зовнішньої розвідки та Держфінмоніторингу.