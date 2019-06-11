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11 июня 2019, вторник, 23:20 152
Силовые структуры 2019-06-11T23:28:40+03:00
Українські Новини
Организатор концертов "Квартала 95" с медалью ФСБ: кто такой новый глава Службы внешней разведки

Организатор концертов "Квартала 95" с медалью ФСБ: кто такой новый глава Службы внешней разведки

Владислав Бухарев и
Владислав Бухарев и "кварталовец" Евгений Кошевой. Фото: Владислав Бухарев/Facebook

Назначенный президентом Владимиром Зеленским глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе, сообщает "Украинская правда".

Сообщения о бесплатных концертах сохранились как на страницах местных СМИ, так и на сайте партии "Батькивщина", которую Бухарев представлял в парламенте.

Также жена Бухарева Елена в 2013 году организовывала в столичной гимназии, где преподает русский язык и мировую литературу, концерт к годовщине певца Владимира Высоцкого. Участие в нем принимал "95 Квартал". 

Дочь нового разведчика Юлия – молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах. В Facеbook Юлия и Елена публиковали в фото с "кварталовцами".

Юлия (слева) и Елена (справа) Бухаревы с Зеленским после его победы на выборах Фото: Юлия Бухарева/FacebookЮлия (слева) и Елена (справа) Бухаревы с Зеленским после его победы на выборах. Фото: Юлия Бухарева/Facebook

Юлия и Елена Бухаревы с Юлия и Елена Бухаревы с "кварталовцем" Юрием Корявченковым. Фото: Юрий Коряченков/Facebook

В 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль ФСБ России "За боевое содружество". Позже он объяснял, что получил ее около 10 лет до того, за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".

Агитационная листовка Бухарева. Фото: Владислав Бухарев/FacebookАгитационная листовка Бухарева. Фото: Владислав Бухарев/Facebook

Согласно декларации, Бухарев с 1987 года работал в госсекторе и в прошлом году заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларировала только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год. При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги имеют элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок. Также в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 млн грн – вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 м кв., владелицей которой стала девушка.

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