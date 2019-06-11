Организатор концертов "Квартала 95" с медалью ФСБ: кто такой новый глава Службы внешней разведки

Назначенный президентом Владимиром Зеленским глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе, сообщает "Украинская правда".\r\nСообщения о бесплатных концертах сохранились как на страницах местных СМИ, так и на сайте партии "Батькивщина", которую Бухарев представлял в парламенте.\r\nТакже жена Бухарева Елена в 2013 году организовывала в столичной гимназии, где преподает русский язык и мировую литературу, концерт к годовщине певца Владимира Высоцкого. Участие в нем принимал "95 Квартал". \r\nДочь нового разведчика Юлия – молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах. В Facеbook Юлия и Елена публиковали в фото с "кварталовцами".\r\nЮлия (слева) и Елена (справа) Бухаревы с Зеленским после его победы на выборах. Фото: Юлия Бухарева\/Facebook\r\nЮлия и Елена Бухаревы с "кварталовцем" Юрием Корявченковым. Фото: Юрий Коряченков\/Facebook\r\nВ 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль ФСБ России "За боевое содружество". Позже он объяснял, что получил ее около 10 лет до того, за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".\r\nАгитационная листовка Бухарева. Фото: Владислав Бухарев\/Facebook\r\n\r\nСогласно декларации, Бухарев с 1987 года работал в госсекторе и в прошлом году заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларировала только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год. При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги имеют элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок. Также в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 млн грн – вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 м кв., владелицей которой стала девушка.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.\r\nРанее Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником.