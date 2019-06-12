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12 июня 2019, среда, 14:55 76
Политика 2019-06-12T14:56:12+03:00
Українські Новини
Глава СВР с медалью от ФСБ России задекларировал дом в Крыму и 4 машины

Глава СВР с медалью от ФСБ России задекларировал дом в Крыму и 4 машины

Назначенный президентом Владимиром Зеленским глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал 818 тыс. гривен доходов, его жена Елена - квартиру и земучасток в Крыму за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

Бухарев подавал декларацию в качестве депутата Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Согласно ей, депутат владеет квартирой площадью 106,1 кв. м в Киеве и паркоместом.

Его жена Елена владеет земучастком площадью 2,5 тыс. кв. м и жилым домом площадью 701,1 кв. м в Вишенках Киевской области, квартирой площадью 86,8 кв. м и паркоместом в Ливадии (Крым), земучастком площадью 875 кв. м в поселке Семидворье вблизи Алушты (Крым) и арендует земучасток (600 кв. м) в Вишенках.

Дочь Бухарева Юлия задекларировала квартиру площадью 219 кв. м за 14,5 млн гривен и место на парковке в Киеве, а также квартиру площадью 74,9 кв. м и земучасток на 16 кв. м в Зазимье Киевской области.

Парламентарий задекларировал 4 пары наручных часов и автомобили Lexus 350 RX, Toyota Land Cruiser 76, его жена - Lexus LX 570 и Volkswagen Multivan 2017 года выпуска.

Бухарев задекларировал 395 тыс. гривен зарплаты в Верховной Раде и 423 тыс. гривен компенсации за выполнения депутатский обязанностей; его жена - 91 тыс. гривен зарплаты от управления образования Дарницкой райгосадминистрации в Киеве и 530 тыс. гривен процентов в Приватбанке.

Кроме того, политик подарил 15,5 млн гривен своей дочери, которая также получила 1,4 млн гривен в качестве подарка от Александра Коротеева.

Депутат имеет наличными 1,3 тыс. евро, 45 тыс. гривен, 2,5 тыс. долларов, его дочь - 3 тыс. долларов, 3 тыс евро, 6 тыс. гривен.

У его жены Елены  400 тыс. долларов находится на счету в Приватбанке и 84,7 тыс. евро в ЮниКредит Банке (Австрия).

Также жена имеет 7 тыс. гривен, 3,5 тыс. долларов, 2 тыс. евро наличных средств.

Как сообщали Українськi Новини, организатор концертов "Квартала 95" с медалью ФСБ: кто такой новый глава Службы внешней разведки.

Указом №390 от 11 июня Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей главы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко.

Ранее Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником.

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