Цемах повертається до окупованого Донецьку

Володимир Цемах, якого Нідерланди перекваліфікували зі свідків в обвинувачені у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, повертається до окупованого Донецьку.\r\nПро це повідомила дочка Цемаха Марія на своїй сторінці в російській соціальній мережі "Вконтакте".\r\n\r\n"Ну що, є в житті щастя, є справедливість, є хороші люди! Тепер трохи легше жити) ура, дорогі мої! Їдемо додому!", - написала Марія.\r\n\r\n\r\n\r\nДо допису вона прикріпила спільну фотографію з батьком.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, після чого київський суд заарештував його до кінця серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що у Цемаха є цінна інформація про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі, а депутати Європейського парламенту в листі звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Цемаха.\r\nКолишній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Цемах відмовився від угоди з прокуратурою і не міг бути виданий Нідерландам.\r\nМинулої суботи Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\n\r\n