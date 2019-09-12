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12 вересня 2019, четвер, 10:36 43
Зовнішня політика 2019-09-12T13:15:02+03:00
Українські Новини
Цемах повертається до окупованого Донецьку

Цемах повертається до окупованого Донецьку

Цемах з дочкою. Фото: Марія Левченко-Цемах/
Цемах з дочкою. Фото: Марія Левченко-Цемах/"Вконтакте"

Володимир Цемах, якого Нідерланди перекваліфікували зі свідків в обвинувачені у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, повертається до окупованого Донецьку.

Про це повідомила дочка Цемаха Марія на своїй сторінці в російській соціальній мережі "Вконтакте".

"Ну що, є в житті щастя, є справедливість, є хороші люди! Тепер трохи легше жити) ура, дорогі мої! Їдемо додому!", - написала Марія.

До допису вона прикріпила спільну фотографію з батьком.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, після чого київський суд заарештував його до кінця серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що у Цемаха є цінна інформація про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі, а депутати Європейського парламенту в листі звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Цемаха.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Цемах відмовився від угоди з прокуратурою і не міг бути виданий Нідерландам.

Минулої суботи Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

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