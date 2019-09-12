Цемах повертається до окупованого Донецьку

До допису вона прикріпила спільну фотографію з батьком.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, після чого київський суд заарештував його до кінця серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що у Цемаха є цінна інформація про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі, а депутати Європейського парламенту в листі звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Цемаха.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Цемах відмовився від угоди з прокуратурою і не міг бути виданий Нідерландам.

Минулої суботи Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.