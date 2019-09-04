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04 сентября 2019, среда, 23:17 18
Внешняя политика 2019-09-04T23:24:16+03:00
Українські Новини
В Европарламенте призвали Зеленского не обменивать фигуранта МН17 Цемаха

В Европарламенте призвали Зеленского не обменивать фигуранта МН17 Цемаха

Депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха. Об этом свидетельствует письмо, обнародованное депутатом Нидерландов Кати Пири, пишет УП.

"Мы понимаем контекст, в котором проходят переговоры (между Россией и Украиной об обмене - ред.), и дипломатические усилия украинской власти. Однако господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании сбития MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного следствия...", - говорится в письме.

Также в письме отмечается, что Цемах – гражданин Украины, который находится под стражей. И напомнили о резолюции СБ ООН, согласно которой все лица прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17 должны предстать перед судом.

Всего письмо подписали 40 евродепутатов. Копия письма направлена высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини.

Ранее же, 30 августа основатель британского расследовательского издания Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

Как сообщали Українські Новини, Нидерланды намерены допросить фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.

Также в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

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