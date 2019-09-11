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11 сентября 2019, среда, 20:51 8
Судебная власть 2019-09-11T20:51:56+03:00
Українські Новини
Нидерланды переквалифицировали статус Цемаха из свидетелей в обвиняемые,- евродепутат

Нидерланды переквалифицировали статус Цемаха из свидетелей в обвиняемые,- евродепутат

Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха из свидетеля по делу сбития самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в подозреваемые. Об этом сообщила депутат Европарламента из Нидерландов Кати Пири в интервью Deutsche Welle.

Пири считает, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией является неравноценным.

"Сначала Международная следственная группа воспринимала его как свидетеля. А нидерландский прокурор написал в письме, что, исходя из новой информации, появившейся этим летом, теперь его рассматривают как одного из подозреваемых ", - заявила она.

На вопрос журналистов: считает ли Пири, что Украина заплатила высокую цену в данном обмене, - депутат ответила:"Асболютно!". 

"С международной точки зрения, Украина также имеет обязательства обеспечить сотрудничество всеми возможными способами для того, чтобы найти ответственных за сбивание MH17. Передав России одного из подозреваемых, Украина не сдержала данного обещания", - сказала Пири.

Депутат Европарламента заявила о том, что отношения ЕС и Украины сейчас находятся под вопросом. 

"Я думаю, что по этому поводу у нас будут серьезные разговоры с руководством Украины. Я уверена, они уже происходят", - сказала Пири. 

Как сообщали Українські Новини, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "экс-начальника ПВО" "ДНР" Цемаха. В России заявили, что Цемаха включили в список на обмен.

Перед обменом пленными нидерландские следователи допросили Цемаха в Украине.  

После допроса боевика "ДНР", Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России.

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