Перший заступник Нацполиции Аброськін спростовує своє звільнення

Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін спростовує своє звільнення.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Я розмовляв з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. На сьогодні поки що залишаюся на місці", - підкреслив Аброськін.



Він зазначив, що в даний момент знаходиться по роботі в Маріуполі.



11 вересня прес-служба Нацполіції повідомила, що глава відомства Сергій Князєв звільнив свого першого заступника Аброськіна.



Як повідомляли Українські Новини, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку.

29 серпня Верховна Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ. За призначення нового Кабінету Міністрів, у тому числі Авакова, проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226.

Раніше фракція "Слуга народу" у Верховній Раді планувала тимчасово призначити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів.



А ввечері 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.