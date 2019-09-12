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12 вересня 2019, четвер, 08:53 12
Силові структури 2019-09-12T12:15:02+03:00
Українські Новини
Перший заступник Нацполиции Аброськін спростовує своє звільнення

Перший заступник Нацполиции Аброськін спростовує своє звільнення

В'ячеслав Аброськін. Фото: facebook.com/arsen.avakov
В'ячеслав Аброськін. Фото: facebook.com/arsen.avakov

Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін спростовує своє звільнення.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я розмовляв з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. На сьогодні поки що залишаюся на місці", - підкреслив Аброськін.

Він зазначив, що в даний момент знаходиться по роботі в Маріуполі.

11 вересня прес-служба Нацполіції повідомила, що глава відомства Сергій Князєв звільнив свого першого заступника Аброськіна.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку.

29 серпня Верховна Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ. За призначення нового Кабінету Міністрів, у тому числі Авакова, проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226.

Раніше фракція "Слуга народу" у Верховній Раді планувала тимчасово призначити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів.

А ввечері 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.

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