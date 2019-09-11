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11 сентября 2019, среда, 22:45 893
Кабмин 2019-09-11T22:57:37+03:00
Українські Новини
Аваков подал в отставку, - СМИ

Аваков подал в отставку, - СМИ

Арсен Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Об этом сообщает телеграм-канал "UN-сливы и груши".

Так, сообщается, что Аваков написал заявление на увольнение.

Официального подтверждения этих данных пока нет.

Детали уточняются.

Также об отставке Авакова пишет "Обозреватель" со ссылкой на Facebook журналиста Владимира Бойко.

"Кажется, вольнолюбивому украинскому народу таки удалось избавиться полевого командира Майдана, который стал настоящим символом Революции Достоинства: Арсен Аваков написал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел", – написал журналист.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел. За назначение нового Кабинета Министров, в том числе Авакова, проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226.

Ранее фракция "Слуга народа" в Верховной Раде планировала временно назначить Арсена Авакова министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров.

А вечером 28 августа возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти. Акции состоялась в разных городах страны: Киеве, Харькове, Днипре, Запорожье, Луцке, Тернополе и других.

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