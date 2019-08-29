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29 августа 2019, четверг, 19:14 49
Кабмин 2019-08-29T19:19:30+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" не нашла замену Авакову

"Слуга народа" не нашла замену Авакову

Арсен Аваков
Арсен Аваков

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена временно назначить Арсена Авакова министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуги Народа" в Раде Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"С МВД, с Арсеном Борисовичем Аваковым, будет в качестве переходного министра сейчас работать. Потому что времени было в обрез", - сказал он.

Арахамия отметил, что политсила не смогла вовремя найти подходящую кандидатуру на должность министра, и прогнозирует, что Аваков останется министром внутренних дел еще 6 месяцев.

Депутат добавил, что министр обороны Степан Полторак будет поддерживать в работе кандидатуру на его должность Андрея Загороднюка.

Как сообщали Українськi Новини, по мнению депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, Авакова оставили министром МВД из-за "переворота Порошенко".

Вечером 28 августа возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.

 

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