Под ОПУ протестующие с факелами скандировали "Аваков - черт"

Возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.

Акции состоялась в разных городах страны: Киеве, Харькове, Днипре, Запорожье, Луцке, Тернополе и других.

Украинцы вышли на протесты в Киеве и других городах из-за многочисленных профессиональных провалов Арсена Авакова в должности министра.

Акция "Аваков - черт". Фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy

Организаторы данной акцией назвали "достижения" Авакова в должности министра, о которых решили напомнить президенту Владимиру Зеленскому:

о проваленной реформе органов внутренних дел,

о переаттестации, следствием которой стала реабилитация ментовских кадров и беркутов,

о патрульной полиции, которая стала ширмой для старых ментов, в конце концов пришла в упадок, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром,

о десятках заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, которые остаются нераскрытыми, недорасследованными, слитыми,

о коррупционных закупках Приусов, рюкзаков и т.д., от которых удалось отмазаться,

черных дырах пограничной службы, через которые бегут нападающих и убийцы,

о сомнительных и опасных назначениях в МВД,

о слитых с помощью полиции резонансных коррупционных делах, в том числе - дела НАБУ.

Как сообщали Українські Новини, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не сомневается, что Аваков останется министром.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в действующем правительстве есть пара "незашкваренных" людей, с которыми он готов продолжать работать.