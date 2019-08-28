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28 августа 2019, среда, 21:33 232
Общество 2019-08-28T21:58:46+03:00
Українські Новини
Под ОПУ протестующие с факелами скандировали "Аваков - черт"

Под ОПУ протестующие с факелами скандировали "Аваков - черт"

Возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.

Акции состоялась в разных городах страны: Киеве, Харькове, Днипре, Запорожье, Луцке, Тернополе и других.

Украинцы вышли на протесты в Киеве и других городах из-за многочисленных профессиональных провалов Арсена Авакова в должности министра.

Акция Акция "Аваков - черт". Фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy

Организаторы данной акцией назвали "достижения" Авакова в должности министра, о которых решили напомнить президенту Владимиру Зеленскому:

  • о проваленной реформе органов внутренних дел,
  • о переаттестации, следствием которой стала реабилитация ментовских кадров и беркутов,
  • о патрульной полиции, которая стала ширмой для старых ментов, в конце концов пришла в упадок, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром,
  • о десятках заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, которые остаются нераскрытыми, недорасследованными, слитыми,
  • о коррупционных закупках Приусов, рюкзаков и т.д., от которых удалось отмазаться,
  • черных дырах пограничной службы, через которые бегут нападающих и убийцы,
  • о сомнительных и опасных назначениях в МВД,
  • о слитых с помощью полиции резонансных коррупционных делах, в том числе - дела НАБУ.

Как сообщали Українські Новини, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не сомневается, что Аваков останется министром. 

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в действующем правительстве есть пара "незашкваренных" людей, с которыми он готов продолжать работать.

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