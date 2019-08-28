Под ОПУ протестующие с факелами скандировали "Аваков - черт"

Возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.\r\nАкции состоялась в разных городах страны: Киеве, Харькове, Днипре, Запорожье, Луцке, Тернополе и других.\r\nУкраинцы вышли на протесты в Киеве и других городах из-за многочисленных профессиональных провалов Арсена Авакова в должности министра.\r\n\r\nАкция "Аваков - черт". Фото: facebook.com\/vladislav.krasinskiy\r\n\r\nОрганизаторы данной акцией назвали "достижения" Авакова в должности министра, о которых решили напомнить президенту Владимиру Зеленскому:\r\n\r\nо проваленной реформе органов внутренних дел,\r\nо переаттестации, следствием которой стала реабилитация ментовских кадров и беркутов,\r\nо патрульной полиции, которая стала ширмой для старых ментов, в конце концов пришла в упадок, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром,\r\nо десятках заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, которые остаются нераскрытыми, недорасследованными, слитыми,\r\nо коррупционных закупках Приусов, рюкзаков и т.д., от которых удалось отмазаться,\r\nчерных дырах пограничной службы, через которые бегут нападающих и убийцы,\r\nо сомнительных и опасных назначениях в МВД,\r\nо слитых с помощью полиции резонансных коррупционных делах, в том числе - дела НАБУ.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не сомневается, что Аваков останется министром. \r\nРанее Владимир Зеленский заявлял, что в действующем правительстве есть пара "незашкваренных" людей, с которыми он готов продолжать работать.