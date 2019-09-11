Рябошапка призначив заступником генпрокурора - головним військовим прокурором Чумака

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив колишнього депутата Верховної Ради Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Наказ підписано в середу. 10 вересня Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Чумака для призначення на зазначену посаду.

Чумак закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Правознавство" у 1995 році. До 1999 року працював у Національній академії Державної прикордонної служби. У 2000 році очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Чумак був депутатом Ради 7-го і 8-го скликань. З 2012 року працював на посаді голови комітету Ради з питань запобігання протидії корупції, а з 2014 року - заступник голови комітету з питань запобігання та проти корупції.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.

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В день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.