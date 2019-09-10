Рябошапка назначит экс-нардепа Чумака своим заместителем

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен назначить бывшего депутата Верховной Рады Виктора Чумака своим заместителем.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

"Чумак будет заместителем", - сказал он.

По его словам, вопрос уже решен и приказ о назначении будет подписан в ближайшее время, возможно даже во вторник.

Источник не уточнил, какое направление будет курировать Чумак.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора.

Новым генпрокурором назначен Рябошапка.

В день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку.