Рябошапка назначит экс-нардепа Чумака своим заместителем

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен назначить бывшего депутата Верховной Рады Виктора Чумака своим заместителем.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.\r\n"Чумак будет заместителем", - сказал он.\r\nПо его словам, вопрос уже решен и приказ о назначении будет подписан в ближайшее время, возможно даже во вторник.\r\nИсточник не уточнил, какое направление будет курировать Чумак.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nНовым генпрокурором назначен Рябошапка.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку.\r\n