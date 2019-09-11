підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 15:35 118
Економіка 2019-09-11T20:30:04+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу"

Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу"

Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Кабінет Міністрів призначив членами наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" колишнього першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юлію Ковалів та заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Бойко Наталію, про що раніше писав у листі міністр енергетики захисту навколишнього середовища Олексій Оржель до Кабміну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Змінили представників у спостережній раді "Нафтогазу". Замість Володимира Демчишина, Сергія Попика і Костянтина Мар'євича представниками у спостережній раді будуть Юлія Ковалів і Наталія Бойко", - сказав він.

При цьому ще одне місце представника держави у компанії залишається вакантним.

Крім того, Гончарук провів зустріч з керівництвом "Нафтогазу" щодо підготовки до опалювального сезону.

Як повідомляли Українські Новини, у травні Кабінет Міністрів призначив членами спостережної ради "Нафтогазу" Людо Ван дер Хейдена і Костянтина Мар'євича.

В 2018 році група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток в 3,4 раза, або на 27,9 млрд гривень до 11,3 млрд гривень

В 2018 році компанія збільшила чистий дохід на 9,05%, або на 17,011 млрд гривень, до 204,938 млрд гривень.

В 2019 "Нафтогаз" планує збільшити прибуток майже на 60%.

Тим часом "Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСО на листопад і грудень

"Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.

Більше новин про: Нафтогаз Юлія Ковалів Наталія Бойко спостережна рада

Архів
Новини
Глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвізу для українців 20:11
У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини 19:46
Звільнення ЦВК: Комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади всього складу ЦВК 19:35 Документ
Депутат Ігор Палиця носить швейцарський годинник. Фото: Страна.иа
У двох депутатів Ради помітили Breitling за 140 тис. гривень і Rolex за $26 тис 19:19
З початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%: курс гривні 18:53
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов 12:38
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok