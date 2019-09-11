Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів призначив членами наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" колишнього першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юлію Ковалів та заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Бойко Наталію, про що раніше писав у листі міністр енергетики захисту навколишнього середовища Олексій Оржель до Кабміну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Змінили представників у спостережній раді "Нафтогазу". Замість Володимира Демчишина, Сергія Попика і Костянтина Мар'євича представниками у спостережній раді будуть Юлія Ковалів і Наталія Бойко", - сказав він.

При цьому ще одне місце представника держави у компанії залишається вакантним.

Крім того, Гончарук провів зустріч з керівництвом "Нафтогазу" щодо підготовки до опалювального сезону.

Як повідомляли Українські Новини, у травні Кабінет Міністрів призначив членами спостережної ради "Нафтогазу" Людо Ван дер Хейдена і Костянтина Мар'євича.

В 2018 році група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток в 3,4 раза, або на 27,9 млрд гривень до 11,3 млрд гривень

В 2018 році компанія збільшила чистий дохід на 9,05%, або на 17,011 млрд гривень, до 204,938 млрд гривень.

В 2019 "Нафтогаз" планує збільшити прибуток майже на 60%.

Тим часом "Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСО на листопад і грудень

"Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.