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27 августа 2019, вторник, 17:30 297
Экономика 2019-08-27T18:02:47+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" планирует увеличить прибыль почти на 60% в 2019

"Нефтегаз" планирует увеличить прибыль почти на 60% в 2019

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" планирует в 2019 году увеличить чистую прибыль на 58,6% или на 7,973 млрд гривен до 21,586 млрд гривен в сравнении с аналогичным показателем 2018 года.

Об этом говорится в проекте финансового плана "Нефтегаза", поданного на рассмотрение правительству, которым располагают Українські Новини.

Согласно финплану, "Нефтегаз" планирует увеличить чистый доход от реализации продукции на 0,7% или на 1,359 млрд гривен до 206,297 млрд гривен.

В пояснительной записке к финплану отмечается, что чистый доход от реализации газа увеличится на 2,567 млрд гривен до 132,593 млрд гривен в связи с повышением цены реализации газа для потребителей по ПСО.

Также на 1,175 млрд гривен до 72,919 млрд гривен увеличится доход от транзита газа в связи с увеличением курса доллара и увеличения объема транзита.

В свою очередь, компанией планируется увеличить EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) на 8% или на 1,766 млрд гривен до 23,815 млрд гривен, в сравнении с 2018 годом.

Также компания планирует увеличить валовую прибыль на 3,9% или на 1,802 млрд гривен до 47,839 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" сократила чистую прибыль в 3,4 раза, или на 27,9 млрд гривен до 11,3 млрд гривен.

Тем временем "Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

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