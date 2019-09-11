Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза"

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету Министров назначить членами наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

Об этом говорится в письме министра энергетики защиты окружающей среды Алексея Оржеля к Кабмину, копией которого располагают Українські Новини.

"Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает кандидатуру Бойко и Ковалив для назначения представителями государства в составе набсовета "Нефтегаза", - говорится в нем.

Бойко является заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции.

В свою очередь Ковалив занимает должность главы офиса Национального инвестиционного совета при Президенте.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предлагал Кабмину назначить членом набсовета "Нефтегаза" Абромавичуса.

Также Зеленский предлагает Кабмину уволить с должности члена набсовета "Нефтегаза" Владимира Демчишина.