Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза"

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету Министров назначить членами наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Наталию Бойко и Юлию Ковалив.\r\nОб этом говорится в письме министра энергетики защиты окружающей среды Алексея Оржеля к Кабмину, копией которого располагают Українські Новини.\r\n"Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает кандидатуру Бойко и Ковалив для назначения представителями государства в составе набсовета "Нефтегаза", - говорится в нем.\r\nБойко является заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции.\r\nВ свою очередь Ковалив занимает должность главы офиса Национального инвестиционного совета при Президенте.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский предлагал Кабмину назначить членом набсовета "Нефтегаза" Абромавичуса.\r\nТакже Зеленский предлагает Кабмину уволить с должности члена набсовета "Нефтегаза" Владимира Демчишина.