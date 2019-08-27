"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" прогнозирует цену на природный газ для потребителей на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) в размере 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС) на ноябрь и декабрь 2019 года.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту финансового плана "Нефтегаза", которой располагают Українські Новини.

"Цены реализации природного газа для потребителей, которые подпадают под действие специальных обязанностей, рассчитанные в соответствии с п.12 положения о ПСО с 1 ноября по 31 декабря - рассчитаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 19 октября 2018 №867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" и составляет 7 184,8 гривен/тыс. куб. м без НДС", - говорится в ней.

При этом в записке сообщается, что цена газа по ПСО с 1 июня по 31 октября будет на уровне прогнозируемой цены импортированного газа без стоимости входа в газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Отмечается, что цена для потребителей, которые не попадают под действие ПСО устанавливается "Нефтегазом" самостоятельно и составит 7 479,6 гривен/тыс. куб. м (без НДС).

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" подал в суд на Кабмин из-за методики по формированию цен на газ.

Кабмин обязал "Нефтегаз" снизить цену на газ в августе еще на 265 гривен.

Ранее "Нефтегаз Украины" снизил цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4 905,67 гривны/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль.