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27 июня 2019, четверг, 17:52 14
Экономика 2019-06-27T17:58:09+03:00
Українські Новини
В 2018 году "Нефтегаз" сократил прибыль более чем в три раза

В 2018 году "Нефтегаз" сократил прибыль более чем в три раза

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

В 2018 году группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" сократила чистую прибыль в 3,4 раза, или на 27,9 млрд гривен до 11,3 млрд гривен.

Об этом говорится в обнародованном консолидированном отчете группы, подготовленном с учетом стандартов GRI (Global Reporting Initiative), передают Українські Новини.

Согласно отчету, группа "Нефтегаз" увеличила доход от реализации продукции на 12,7%, или на 28,8 млрд гривен до 256,3 млрд гривен.

В 2018 году предприятия группы "Нефтегаз" внесли в государственный бюджет 138,6 млрд гривен (около 19% доходов бюджета Украины).

Эта сумма включает в себя более 29,5 млрд гривен дивидендов (в 2017 году - 13,3 млрд гривен).

Отмечается, что благодаря победе в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по транзитному контракту в 2018 году государственный бюджет получил от "Нефтегаза" около 43,9 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" может приостановить импорт газа для его закачки в ПХГ.

Также Зеленский предлагает Кабмину назначить членом набсовета "Нефтегаза" Абромавичуса

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