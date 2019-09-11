На Богдана надів наручники французький жандарм в Сен-Тропе

Андрій Богдан на весіллі у Довбенко. Фото: Андрій Богдан

Андрій Богдан на весіллі у Довбенко. Фото: Андрій Богдан

Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував фото з весілля у французькому Сен-Тропе, на якому надів на нього наручники французький жандарм у відповідь на критику його поїздки до Франції на День незалежності України. Про це повідомляється у його Facebook.

"А ще в Сен-Тропе їздив Аваков, вивчав оперативну обстановку. І Баканов теж був", - підписав Богдан фотографію.

Нагадаємо, що Андрій Богдан пропустив свято Дня незалежності в Києві із-за весілля за кордоном.

Раніше повідомлялося, що юрист, на весілля до якого їздив Богдан,рышевал рейдерів через Мін'юст.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан прокоментував свою відсутність у Україні на День незалежності - "Куди хочу туди йду" після того, як на День Незалежності він очолив ходу дівчат в Сен-Тропе на весіллі Довбенко.

А потім після гулянки в Сен-Тропе Богдан заснув в аеропорту на колінах у дівчини: опубліковано фото.

Також і Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо і вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан відпочивати на весіллі в Сен-Тропе на День незалежності України не мав права