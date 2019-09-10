Зеленський призначив Коваля губернатором Рівненської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля.

Про це йдеться в указі №672 від 9 вересня, оприлюдненому у вівторок, передають Українські Новини.

Відповідно, указом №671 Ігор Тимошенко звільнений від виконання обов'язків голови ОДА.

38-річний Коваль є керівником фірми "ВВВ Монтаж", що займається будівництвом доріг, і фірми "Санако", що займається оптовою торгівлею зерном, насінням та кормами.

Також він є заступником голови ради Всеукраїнської дорожньої асоціації, першим віце-президентом Федерації греко-римської боротьби та віце-президентом Асоціації спортивної боротьби.

Як повідомляли Українські Новини, 21 серпня Кабінет Міністрів схвалив проект указу Президента про призначення Коваля головою рівненської ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив укази Президента про призначення вінницького, запорізького та рівненського губернаторів.

Раніше Зеленський призначив губернатором Житомирської області Віталія Бунечко, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля, а головою Черкаської обласної державної адміністрації підприємця Ігоря Шевченка.