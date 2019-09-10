підписатися на розсилку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 вересня 2019, вівторок, 14:51 36
Політика 2019-09-10T21:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив Коваля губернатором Рівненської ОДА

Зеленський призначив Коваля губернатором Рівненської ОДА

Віталій Коваль. Фото: Facebook/Vitaliy Koval
Віталій Коваль. Фото: Facebook/Vitaliy Koval

Президент Володимир Зеленський призначив головою Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля.

Про це йдеться в указі №672 від 9 вересня, оприлюдненому у вівторок, передають Українські Новини.

Відповідно, указом №671 Ігор Тимошенко звільнений від виконання обов'язків голови ОДА.

38-річний Коваль є керівником фірми "ВВВ Монтаж", що займається будівництвом доріг, і фірми "Санако", що займається оптовою торгівлею зерном, насінням та кормами.

Також він є заступником голови ради Всеукраїнської дорожньої асоціації, першим віце-президентом Федерації греко-римської боротьби та віце-президентом Асоціації спортивної боротьби.

Як повідомляли Українські Новини, 21 серпня Кабінет Міністрів схвалив проект указу Президента про призначення Коваля головою рівненської ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив укази Президента про призначення вінницького, запорізького та рівненського губернаторів.

Раніше Зеленський призначив губернатором Житомирської області Віталія Бунечко, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля, а головою Черкаської обласної державної адміністрації підприємця Ігоря Шевченка.

Більше новин про: Президент України призначення губернатора Віталій Коваль

Архів
Новини
Зеленський призначив відомого адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента 20:15
Громадське ТБ засудило заклики бити журналістів свого скандального співробітника Кутєпова 19:55
Рада хоче ліквідувати надбавки за держслужбу і ввести її контрактну форму 19:32
Починаючи з 2016 року пасажиропотік аеропортів України виріс на 100%, - Юрій Лавренюк 18:56
Заступник генпрокурора Столярчук отримав 334 тис. гривень зарплати 18:23
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов 13:16
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Військові. Фото: ООС/Facebook
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер 00:01
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука 10:32
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня 13:10
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok