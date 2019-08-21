Кабмин одобрил указы Президента о назначении винницкого, запорожского и ровенского губернаторов

Кабине Министров одобрил проекты указов Президента о назначении председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского, Запорожской обладминистрации - Виталия Туринка, Ривненской - Виталия Коваля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.



"Одобрили все три кандидатуры", - сказал он.



Других деталей он не сообщил.



Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров Владимира Гройсмана не намерен рассматривать представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.



Ранее Зеленский отобрал 5 кандидатур на должность одесского губернатора. У себя на Facebook он спросил: "Что скажете об этих лицах?".

Также Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной государственной администрации предпринимателя Игоря Бондаренко.



Зеленский уволил с должности председателя Донецкой областной государственной администрации Александря Куця и назначил на нее Павла Кириленко.