Зеленский назначил ивано-франковским губернатором топ-менеджера Ахметова

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.\r\nОб этом говорится в указе №574 от 1 августа, передают Українськi Новини.\r\nРанее Шмыгаль был руководителем Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область).\r\nДо этого он работал заместителя начальника главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области и начальником управления экономики Львовской ОГА. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.\r\nРанее Зеленский назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Шевченко.\r\nБурштынская ТЭС входит в состав "ДТЭК Западэнерго". ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management. 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.