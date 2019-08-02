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02 августа 2019, пятница, 14:43 40
Президент 2019-08-02T14:44:12+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил ивано-франковским губернатором топ-менеджера Ахметова

Зеленский назначил ивано-франковским губернатором топ-менеджера Ахметова

Денис Шмыгаль Фото: facebook.com / Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль Фото: facebook.com / Денис Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.

Об этом говорится в указе №574 от 1 августа, передают Українськi Новини.

Ранее Шмыгаль был руководителем Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область).

До этого он работал заместителя начальника главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области и начальником управления экономики Львовской ОГА. 

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.

Ранее Зеленский назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Шевченко.

Бурштынская ТЭС входит в состав "ДТЭК Западэнерго". ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management. 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Больше новостей о: Назначение губернаторов Ринат Ахметов Владимир Зеленский Ивано-Франковская ОГА Денис Шмыгаль

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