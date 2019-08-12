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12 августа 2019, понедельник, 12:28 291
Политика 2019-08-12T12:29:21+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил губернатором Житомирской области СБУшника, связанного с Коломойским

Зеленский назначил губернатором Житомирской области СБУшника, связанного с Коломойским

Виталий Бунечко. Скриншот: Newsone
Виталий Бунечко. Скриншот: Newsone

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Житомирской областной государственной администрации бывшего заместителя начальника управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины Виталия Бунечко.

Об этом говорится в указе Президента №587 от 8 августа, опубликованном на сайте в понедельник, передают Українськi Новини.

"Назначить Бунечко Виталия Ивановича председателем Житомирской областной государственной администрации", - сказано в нем.

Бунечко родился в 1973 году в Сарнах Ривненской области.

Он окончил Волынский государственный университет им. Леси Украинки и Академию Службы безопасности Украины.

СМИ связывают Бунечко с бизнесменом Игорем Коломойским, поскольку его родной брат Вячеслав занимает должность начальника претензионно-искового управления департамента юридического обеспечения "Укрнафты".

Отмечается, что именно он представлял интересы компании, связанной с Коломойским, в судебных делах с НАБУ.

Указом №586 от 8 августа Зеленский освободил от исполнения обязанностей председателя Житомирской областной государственной администрации зампредседателя Ярослава Лагуту.

"Освободить Лагуту Ярослава Николаевича от временного исполнения обязанностей председателя Житомирской областной государственной администрации", - написано в нем.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский приехал в Житомирскую область, чтобы представить нового главу ОГА. Ранее Зеленский назначил ивано-франковским губернатором топ-менеджера Ахметова.

Тем временем Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов.

Больше новостей о: Назначение губернаторов Житомирская область Президент Украины Указ Президента Владимир Зеленский Игорь Коломойский Виталий Бунечко

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