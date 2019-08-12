Зеленский назначил губернатором Житомирской области СБУшника, связанного с Коломойским

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Житомирской областной государственной администрации бывшего заместителя начальника управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины Виталия Бунечко.\r\nОб этом говорится в указе Президента №587 от 8 августа, опубликованном на сайте в понедельник, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Бунечко Виталия Ивановича председателем Житомирской областной государственной администрации", - сказано в нем.\r\nБунечко родился в 1973 году в Сарнах Ривненской области.\r\nОн окончил Волынский государственный университет им. Леси Украинки и Академию Службы безопасности Украины.\r\nСМИ связывают Бунечко с бизнесменом Игорем Коломойским, поскольку его родной брат Вячеслав занимает должность начальника претензионно-искового управления департамента юридического обеспечения "Укрнафты".\r\nОтмечается, что именно он представлял интересы компании, связанной с Коломойским, в судебных делах с НАБУ.\r\nУказом №586 от 8 августа Зеленский освободил от исполнения обязанностей председателя Житомирской областной государственной администрации зампредседателя Ярослава Лагуту.\r\n"Освободить Лагуту Ярослава Николаевича от временного исполнения обязанностей председателя Житомирской областной государственной администрации", - написано в нем.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский приехал в Житомирскую область, чтобы представить нового главу ОГА. Ранее Зеленский назначил ивано-франковским губернатором топ-менеджера Ахметова.\r\nТем временем Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов.