Рябошапка допускає, що подання на зняття недоторканності з депутатів Ради внесуть до грудня

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка допускає внесення подання на зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради до грудня.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Може бути... Я думаю, що в найближчі місяць-два будуть", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор відмовився називати депутатів, які можуть фігурувати в уявленнях.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що звільнення заступників генерального прокурора Юрія Столярчука та Анжели Стрижевської є проблемним. Рябошапка заявив про відсутність підстав для звільнення Столярчука. За його словами, у разі безпідставного звільнення вони будуть відновлені судом.

Також генпрокурор Руслан Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько.

Крім того, Рябошапка вивів за штат всіх співробітників ГПУ, має намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів і має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

А Сторожук подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною".