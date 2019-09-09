Рябошапка допускає, що подання на зняття недоторканності з депутатів Ради внесуть до грудня

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка допускає внесення подання на зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради до грудня.\r\nПро це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.\r\n"Може бути... Я думаю, що в найближчі місяць-два будуть", - сказав Рябошапка.\r\nГенпрокурор відмовився називати депутатів, які можуть фігурувати в уявленнях.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що звільнення заступників генерального прокурора Юрія Столярчука та Анжели Стрижевської є проблемним. Рябошапка заявив про відсутність підстав для звільнення Столярчука. За його словами, у разі безпідставного звільнення вони будуть відновлені судом.\r\nТакож генпрокурор Руслан Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько.\r\nКрім того, Рябошапка вивів за штат всіх співробітників ГПУ, має намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів і має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nА Сторожук подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною".